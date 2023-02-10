В Азербайджане размер минимальной пенсии превышает прожиточный минимум для пенсионеров на 40,7%

БАКУ /Trend/ - За последние пять лет были реализованы четыре пакета реформ, в рамках которых, как и по другим социальным выплатам, достигнут устойчивый рост пенсий. Так, с 1 февраля 2023 года в качестве составной части нового пакета социальных реформ, реализуемых с начала этого года, размер минимальной трудовой пенсии был увеличен до 280 манатов. Таким образом, по сравнению с 2018 годом минимальная пенсия увеличилась в 2,5 раза. В настоящее время размер минимальной пенсии превышает прожиточный минимум для пенсионеров на 40,7 процента.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня председатель правления Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишев на пресс-конференции, посвященной индексации пенсий.

Он также отметил, что согласно новому распоряжению главы государства, пенсии повышаются с 1 января текущего года путем индексации на 14,7 процента, в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы по 2022 году на основании данных Госкомстата. На новые надбавки ежегодно будут расходоваться дополнительно 728 миллионов манатов.