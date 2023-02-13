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Официальный курс маната к мировым валютам на 13 февраля

Экономика Материалы 13 февраля 2023 09:20 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 13 февраля

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 13 февраля 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8131 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс азербайджанского маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8131

1 австралийский доллар

AUD

1,1741

1 аргентинский песо

ARS

0,0089

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,326

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0946

100 южнокорейских вон

KRW

0,1331

1 чешская крона

CZK

0,0764

100 чилийских песо

CLP

0,2132

1 китайский юань

CNY

0,2488

1 датская крона

DKK

0,2434

1 грузинский лари

GEL

0,6388

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0205

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0475

100 индонезийских рупий

IDR

0,0112

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1622

1 швейцарский франк

CHF

1,8365

1 израильский шекель

ILS

0,4811

1 канадский доллар

CAD

1,2709

1 кувейтский динар

KWD

5,5546

1 казахский тенге

KZT

0,0038

1 кыргызский сом

KGS

0,0196

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3898

1 мексиканский песо

MXN

0,091

1 молдавский лей

MDL

0,0906

1 египетский фунт

EGP

0,0557

1 норвежская крона

NOK

0,167

100 узбекских сомов

UZS

0,015

1 польский злотый

PLN

0,3792

1 российский рубль

RUB

0,0231

1 сингапурский доллар

SGD

1,2755

1 саудовский риал

SAR

0,453

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2778

1 турецкая лира

TRY

0,0903

1 тайваньский доллар

TWD

0,0562

1 таджикский сомони

TJS

0,1656

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0461

100 японских йен

JPY

1,2863

1 новозеландский доллар

NZD

1,0716

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