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Азербайджан готов к встречам с представителями бизнес кругов Израиля - замминистра

Экономика Материалы 13 февраля 2023 12:05 (UTC +04:00)
Азербайджан готов к встречам с представителями бизнес кругов Израиля - замминистра

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Назрин Бабаева
Назрин Бабаева
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов проводить встречи с представителями израильских бизнес кругов, для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Об этом сказал в понедельник заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов на Азербайджанско-Израильском инновационном форуме "Сельское хозяйство и образование", передает Trend.

По его словам, в стране уже существуют разные механизмы для привлечения иностранных компаний и инвестиций, а также разрабатываются новые.

"Мы полностью обеспечиваем юридическую защиту прав инвесторов и их инвестиции. Мы также призываем как израильские компании, так и компании из других стран мира, активно участвовать в восстановительном процессе территорий, освобожденных от армянской оккупации", - добавил он.

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