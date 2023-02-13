Азербайджано-израильская торговая палата стремится расширить направления деятельности - учредитель

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-израильская торговая палата сфокусировала внимание на привлечении израильского опыта в сфере инновационных технологий в сельское хозяйство и образование Азербайджана.

Об этом сказал журналистам в понедельник учредитель Азербайджано-израильской торговой палаты Алекс Каплун, передает Trend.

"Поскольку руководство Азербайджана уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства и образования, мы сфокусировали внимание именно в данных сферах", - сказал Каплун.

По его словам, проведение Азербайджанско-Израильского инновационного форума "Сельское хозяйство и образование" позволит не только внедрить израильскую практику в Азербайджан, но и объединить бизнесменов двух стран.

"На сегодняшний день между Израилем и Азербайджаном хорошо развито бизнес сотрудничество. Мы нацелены на укреплении нашего сотрудничества не только в этом, но и во многих других направлениях", - добавил он.