Азербайджан и Турция обсудили новое соглашение об устранении двойного налогообложения

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция обсудили проект нового соглашения об отмене двойного налогообложения в отношении подоходного налога и предотвращении уклонения от налогов.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана, обсуждения состоялись в Анкаре.

В ходе переговоров заместитель начальника главного управления по международному налогообложению и налоговому мониторингу ГНС Джейхун Исмайлов подчеркнул, что подписание нового соглашения создаст благоприятные условия для инвесторов, позволит сформировать эффективные взаимоотношения по обмену информацией и сбору налоговых долгов.

Кроме того, в результате обсуждений была достигнута договоренность по всем положениям проекта соглашения, касающимся налогообложения.