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Зангезурский коридор увеличит транзитный потенциал ТМТМ - замминистра (ФОТО)

Экономика Материалы 14 февраля 2023 12:17 (UTC +04:00)
Зангезурский коридор увеличит транзитный потенциал ТМТМ - замминистра (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Зангезурский коридор будет способствовать увеличению транзитного потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Об этом, как сообщили во вторник Trend в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, сказал замминистра Рахман Гумматов в ходе встречи со своим коллегой из Узбекистана Абдусаматом Муминовым.

Гумматов отметил, что Зангезурский коридор создаст новые экономические возможности как для стран региона, так и тюркоязычных стран.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что стороны обсудили вопросы связанные с увеличением объемов грузоперевозок, улучшением условий, развитием инфраструктуры.

Отметим, что делегация из Узбекистана также проведет встречи с представителями ЗАО "Азербайджанские железные дороги", Наземного транспортного агентства, Бакинского порта, ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство", Бакинского судостроительного завода.

Зангезурский коридор увеличит транзитный потенциал ТМТМ - замминистра (ФОТО)
Зангезурский коридор увеличит транзитный потенциал ТМТМ - замминистра (ФОТО)
Зангезурский коридор увеличит транзитный потенциал ТМТМ - замминистра (ФОТО)
Зангезурский коридор увеличит транзитный потенциал ТМТМ - замминистра (ФОТО)
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