Ожидать ли подорожания турецких стройматериалов в Азербайджане? - Мнение эксперта

БАКУ /Trend/ - В настоящее время на строительном рынке Азербайджана достаточно большая доля материалов импортируется из Турции. Такие товары как сантехника, каучук, пластиковые трубы, двери и окна, плитка, обои, в основном импортируются из этой страны.

6 февраля в результате сильного землетрясения в Турции было разрушено более 12 тысяч зданий в 10 провинциях. Власти намерены в скором времени восстановить разрушенные территории, построить новые здания, инфраструктуру, что приводит к неминуемости роста спроса на строительные материалы внутри самой страны.

Это, в свою очередь, приведет к повышению цен на стройматериалы при продаже за рубеж.

Эксперт по недвижимости Рамиль Гасымзаде сообщил в связи с этим вопросом Trend, что пока роста цен на стройматериалы из Турции, ввозимые в нашу страну, не зафиксировано, но ожидаемо:

"Вполне вероятно, что в ближайшие месяцы может произойти подорожание. Потому что спрос на строительные материалы в самой Турции после землетрясения еще больше вырос. Из Турции в нашу страну ввозятся в основном сантехника, электропроводка и товары из каучука. Роста цен на эти товары пока не зафиксировано. Обычно рост на рынке строительных материалов начинается с марта", - отметил эксперт.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.