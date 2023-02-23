Италия делает ставку на азербайджанский газ - Президент Ильхам Алиев создает новые возможности в регионе

БАКУ /Trend/ - На фоне быстро развивающейся политики на континенте, Азербайджан идет в ногу со временем, становясь для Евросоюза одним из важнейших партнеров. Именно благодаря четкой внешней политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан уже прочно утвердил свои позиции в Европе.

Италия в этом отношении является одним из ближайших европейских партнеров Азербайджана. Сотрудничество между двумя странами приобрело стратегическое значение для обеих сторон, и ведется активная работа по дальнейшему расширению этого партнерства.

Как глава государства подчеркнул на встрече с главным исполнительным директором итальянской компании Leonardo Алессандро Профумо, Италия - ближайший партнер Азербайджана на пространстве Европейского Союза, в визит трех итальянских министров в Азербайджан в последние месяцы является реальным показателем развития связей между двумя странами.

Конечно, в эти трудные времена, когда энергетическая безопасность континента находится под угрозой, азербайджанские энергоресурсы необходимы как никогда. И отношения в этой области между Азербайджаном и Италией процветают.

Италия в 2022 году стала основным импортером газа из Азербайджана. За прошлый год объем импортированного страной азербайджанского газа составил 8,21 миллиарда кубометров, что на 34,3 процента больше, по сравнению с 2021 годом.

В этой связи нельзя не отметить роль Трансадриатического трубопровода (TAP), который обеспечивает азербайджанским "голубым топливом" значительную часть Европы, в том числе и Италию.

Как сказал в эксклюзивом интервью Trend управляющий директор TAP Лука Скьепатти, 31 декабря 2022 года исполнилось два года со дня запуска этого проекта, и с тех пор поставки по трубопроводу уже составили 19 миллиардов кубометров. В 2022 году TAP транспортировал в Европу около 11 миллиардов кубометров природного газа, в то время как только в Италию объем поставок по ТАР вырос на 41 процент за год.

При этом, по словам Скьепатти, уже в сентябре этого года планируется провести второй этап приема обязывающих предложений в рамках рыночного теста по удвоению пропускной способности TAP, по итогам которого возможно удвоение мощности трубопровода до 20 миллиардов кубометров.

"Мы подписываем контракты на транспортировку по новым долгосрочным мощностям, которые будут доступны в конце 2025 года. Из этого объёма 1 миллиард кубометров придется на долю Италии, а 200 миллионов кубометров будет поставлено в Албанию", - добавил он.

Более того, недавно ОАО "Азерэнержи" и итальянская компания Ansaldo Energia подписали соглашение о поставках в Азербайджан четырех газовых турбин. Это соглашение определит положение Италии как энергетического хаба Европы и укрепит позиции Азербайджана на европейском рынке.

Двусторонняя повестка между странами становится намного шире. Совместная декларация об укреплении стратегического партнерства, подписанная в ходе визита Президента Ильхама Алиева в Италию в 2020 году, определила будущие направления развития отношений между двумя странами. Этот расширенный документ охватывает все области, начиная от политической, экономической и заканчивая культурной, гуманитарной сферами. В то же время он подразумевает взаимное оказание поддержки на различных международных площадках.

Буквально на днях между двумя государствами состоялось обсуждение вопросов визового режима, а именно возможности расширения выдачи виз гражданам Азербайджана, желающим посетить Италию с целью образования и туризма, а также вопрос о взаимном признании документов.

Также, совсем недавно стороны обсуждали дальнейшее развитии сотрудничества между частным сектором двух стран, а также о возможностях проведения азербайджано-итальянского бизнес форума и создания совместной промышленной и торговой палаты.

Стоит отметить, что товарооборот между Азербайджаном и Италией за последний год почти удвоился, составив 18,1 миллиарда долларов, по сравнению с 9,6 миллиардами долларов в 2021 году. Значительный рост продемонстрировал азербайджанский экспорт на Апеннинский полуостров – на 92,3 процента – с 9,2 миллиарда долларов до 17,7 миллиарда долларов. Как в 2021, так и в 2022 году Италия заняла первую строчку по общему товарообороту, и среди основных стран-импортеров из Азербайджана.

В этой связи, поставки азербайджанской нефти в Италию составляют значительную часть товарооборота между двумя странами. Экспорт азербайджанской нефти в страну в 2022 году составил 8,9 миллиона тонн на общую сумму 6,6 миллиарда долларов. В декабре 2022 года Азербайджан занял первое место среди основных экспортеров сырой нефти в Италию.

Более того, Италия не осталась в стороне от процессов реконструкции и восстановления, осуществляемого Азербайджаном на освобожденных землях, и стала одной из первых стран, присоединившихся к проектам. Итальянские компании активно участвуют в реставрации религиозных объектов, а также в строительстве и проектировании музеев.

Президент Ильхам Алиев справедливо отметил, что отношения между Азербайджаном и Италией обеспечивают не только интересы двух стран, но и интересы большой географии.

Учитывая все вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что процветающее сотрудничество между Азербайджаном и Италией внесет вклад не только в экономическое и политическое развитие каждой страны в отдельности, но и всего региона. Обе страны понимают, что энергетическое партнерство принесет стабильность и безопасность в Европу.

Возможности, созданные сегодня в результате успешной, многогранной политики Президента Ильхама Алиева, являются лучом надежды для Европы. То, как Азербайджан реализует свои проекты в нефтегазовой отрасли, всегда снискивало стране большое уважение ее партнеров. Однако все больше и больше стран демонстрируют желание развивать отношения с Азербайджаном и не только в энергетической сфере. Ряд стратегических документов, подписанных в последние годы с европейскими партнерами, подтверждают значимость данного направления политики. Азербайджан, являясь лидером среди стран Южного Кавказа, становится все более значимым не только для своих ближайших соседей, но и для всего континента.