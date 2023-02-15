Официальный курс маната к мировым валютам на 15 февраля

БАКУ /Trend/ - Курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 15 февраля остался без изменения - 1,7 маната, а евро в отношении азербайджанского маната установился на уровне 1,822 маната, сообщает в среду Trend ссылаясь на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на среду: