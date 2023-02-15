В Азербайджане увеличились платежи через контрольно-кассовые аппараты

БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба Азербайджана продолжает работу по внедрению в стране контрольно-кассовых аппаратов нового поколения.

Как сообщили в среду Trend в Государственной налоговой службе Азербайджана, на данный момент на территории страны было установлено 85 209 единиц контрольно-кассовых аппаратов нового поколения.

Использование контрольно-кассовых аппаратов нового поколения позволило сделать расчеты более прозрачными, предотвратить незаконный оборот товаров и обеспечить контроль за операциями. В январе 2023 года оборот через контрольно-кассовые аппараты составил 1,6 миллиарда манатов, что на 20,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

(Перевод: Фидан Мустафаева)