Мобильные телефоны в Азербайджане могут подорожать

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня мобильные телефоны и другое оборудование беспроводной связи, ввозимые на территорию страны физическими лицами после поездки в какую-либо зарубежную страну, при пересечении таможни должны будут декларироваться в таможенных органах в письменной (бумажной или электронной) форме. Таким образом, номер IMEI мобильных телефонов, ввозимых физическими лицами на территорию страны для личного пользования и не задекларированных таможенными органами, не будет зарегистрирован регистрационным центром Министерства цифрового развития и транспорта.

Приведет ли этот фактор к росту цен на мобильные телефоны в стране?

Комментируя этот вопрос Trend, эксперт по ИТ Фарид Пардашунас сказал, что теперь физическим лицам придется декларировать на таможне новые смартфоны, которые они купили для личного пользования.

"Новое правило - в декларировании кода IMEI. Так, если кто-то привозит в страну мобильный телефон с собой, он должен заявить об этом на таможне, чтобы иметь возможность использовать его на территории страны. До сих пор в страну смартфон можно было провезти без декларации. Согласно новым правилам, действующим с сегодняшнего дня, гражданин должен заявить о новом смартфоне, который он привез, чтобы иметь возможность использовать его в нашей стране. Важным моментом в это время является декларация IMEI-кода устройства. Что касается таможенной пошлины, например, если стоимость смартфона превышает 800 долларов, заполняется упрощенная декларация, из стоимости ввозимого устройства вычитается 800 долларов. Таможенная пошлина составляет 36% от суммы, превышающей 800-долларовый лимит. На рынке есть магазины, которые ввозили смартфоны в страну не декларируя и продавали их по более низкой цене. Это было возможным потому, что они уклонялись от прямых таможенных пошлин - сейчас это уже сделать не получится. А в магазинах, которые официально и легально завозят в страну мобильные устройства - цены не вырастут", - сказал он.

По словам некоторых участников рынка, после этого решения ожидается рост цен на рынке мобильных телефонов.

"Однако рост будет зависеть от марки и модели телефона. Так, рост цен ожидается в пределах 30-200 манатов. Причина заключается в том, что человек должен будет заплатить дополнительную плату за мобильное устройство, которое он привезет для личного пользования из-за границы. В итоге многие предпочтут купить телефон в Азербайджане, в связи с чем будет расти спрос", - отметил источник.