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Центробанк Азербайджана провел очередной валютный аукцион

Экономика Материалы 16 февраля 2023 12:47 (UTC +04:00)
Центробанк Азербайджана провел очередной валютный аукцион

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 16 февраля Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда (SOFAZ), сообщает в четверг Trend со ссылкой на ЦБА.

По данным регулятора, спрос на аукционе составил 50,8 миллиона долларов и был полностью удовлетворен.

Средневзвешенный обменный курс по итогам аукциона составил 1,7 AZN/1 USD.

Напомним, что на предыдущем валютном аукционе спрос составил 53,1 миллиона долларов.

Отметим, что к проведению валютных аукционов путем односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года. Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.

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