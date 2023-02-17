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Официальный курс маната к мировым валютам на 17 февраля

Экономика Материалы 17 февраля 2023 09:26 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 17 февраля

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 февраля 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8085 маната соответственно, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на пятницу:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8085

1 австралийский доллар

AUD

1,1631

1 аргентинский песо

ARS

0,0088

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3257

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0933

100 южнокорейских вон

KRW

0,1308

1 чешская крона

CZK

0,0764

100 чилийских песо

CLP

0,2146

1 китайский юань

CNY

0,2472

1 датская крона

DKK

0,2428

1 грузинский лари

GEL

0,6445

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0205

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0316

100 индонезийских рупий

IDR

0,0112

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,162

1 швейцарский франк

CHF

1,83

1 израильский шекель

ILS

0,4791

1 канадский доллар

CAD

1,2606

1 кувейтский динар

KWD

5,5443

1 казахский тенге

KZT

0,0038

1 кыргызский сом

KGS

0,0195

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3836

1 мексиканский песо

MXN

0,0914

1 молдавский лей

MDL

0,0908

1 египетский фунт

EGP

0,0556

1 норвежская крона

NOK

0,1651

100 узбекских сомов

UZS

0,015

1 польский злотый

PLN

0,3789

1 российский рубль

RUB

0,0227

1 сингапурский доллар

SGD

1,2689

1 саудовский риал

SAR

0,4533

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2721

1 турецкая лира

TRY

0,0901

1 тайваньский доллар

TWD

0,0559

1 таджикский сомони

TJS

0,1656

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0462

100 японских йен

JPY

1,262

1 новозеландский доллар

NZD

1,0577

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