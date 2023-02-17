Назван объем средств, перечисленных в госбюджет Азербайджана посредством инвестконкурсов

БАКУ /Trend/ - Посредством проведенных в прошлом году инвестиционных конкурсов в приватизированные предприятия было инвестировано 14,6 миллиона манатов.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в Twitter.

В публикации отмечается, что в госбюджет Азербайджана в качестве единовременного платежа перечислено 8,56 миллиона манатов.

"На предприятиях, завершивших выполнение договорных обязательств, было создано около 400 рабочих мест", - говорится в публикации.

Напомним, что в последний раз был объявлен инвестиционный конкурс по приватизации ОАО "Бакинская обувная фабрика".

В ходе которого, победитель конкурса должен был обеспечить перечисление в госбюджет не менее 3 200 000 манатов для приобретения акций акционерного общества.