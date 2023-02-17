Обсуждено создание азербайджано-итальянской промышленной и торговой палаты - AZPROMO

БАКУ /Trend/ - Обсуждено создание азербайджано-итальянской промышленной и торговой палаты.

Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на Агентство по продвижению экспорта и инвестиций (AZPROMO), обсуждение состоялось в рамках встречи главы агентства Юсифа Абдуллаева с генеральным директором по защите промышленной собственности Министерства по делам предприятий и продукции Made in Italy Амедео Тети.

Агентство отмечает, что на встрече состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества между субъектами бизнеса двух стран, а также о возможностях проведения азербайджано-итальянского бизнес форума.

Напомним, что по данным Государственного таможенного комитета страны, товарооборот Азербайджана с Италией в январе 2023 года составил 652,695 миллиона долларов.

Внешнеторговый оборот Азербайджана по итогам января 2023 года сократился на 19 процентов, или 772 миллиона долларов по сравнению с январем 2022 года - с 4,061 миллиарда до 3,289 миллиарда долларов.