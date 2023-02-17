В Будапеште прошел азербайджано-венгерский бизнес-форум (ФОТО) (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - В столице Венгрии, Будапеште, в рамках 9-го заседания Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии прошел Азербайджано-венгерский бизнес-форум.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве труда и социальной защиты населения, в бизнес-форуме приняли участие 87 компаний: 26 - из Азербайджана, 61 - из Венгрии.

Сопредседатель совместной комиссии от Азербайджана, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев и сопредседатель от Венгрии, министр иностранных дел и торговли Петер Сиярто выступили на закрытии бизнес-форума.

Было подчеркнуто, что в результате усилий глав Азербайджана и Венгрии и подписанных ими важных документов повестка сотрудничества двух стран постоянно расширяется, развитие сотрудничества между деловыми кругами двух стран является одной из основных целей деятельности Совместной межправительственной комиссии, и бизнес-форумы, организованные в Баку и Будапеште, также служат этой цели. Было отмечено, что заинтересованность венгерских бизнесменов в участии в масштабных строительных работах, проводимых на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана, вызывает удовлетворение, в целом участие дружественных стран в этих строительных работах имеет приоритетное значение.

Руководитель Азербайджанского фонда содействия экспорту и инвестициям (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев проинформировал о целенаправленной работе, проводимой в Азербайджане по развитию предпринимательства, улучшению деловой и инвестиционной среды, достигнутых успехах.

Заместитель председателя правления уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны Исмаил Манафов рассказал о важном значении Алятской свободной экономической зоны для инвесторов.

Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов проинформировал о мерах поддержки со стороны Агентства деятельности бизнесменов, налаживании сотрудничества между ними и реализации совместных инициатив.

Выступившие на бизнес-форуме венгерские бизнесмены отметили, что проведенные работы по расширению венгерско-азербайджанских связей вызывают удовлетворение, создаются благоприятные условия для развития связей между бизнесменами двух стран.

На бизнес-форуме были проведены встречи между бизнесменами, обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества.