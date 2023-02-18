Глава KOBİA провел ряд встреч в Венгрии

БАКУ /Trend/ - Председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов, находящийся с визитом в Венгрии в составе азербайджанской делегации, провел встречи в Агентстве по продвижению экспорта (HEPA) и Торгово-промышленной палате этой страны.

Как сообщили Trend в KOBIA, на встрече с заместителем генерального директора HEPA Габором Дженеем был проведен обмен мнениями о возможностях сотрудничества азербайджанских и венгерских бизнес-кругов, в частности, мероприятий по координации домов МСБ. На встрече, состоявшейся в Торгово-промышленной палате Венгрии, были обсуждены перспективы сотрудничества с KOBİA для оказания поддержки бизнесменам в торговых операциях.

В рамках визита председатель правления KOBIA Орхан Мамедов принял участие в 9-м заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджанской Республики и Венгрии и на венгерско-азербайджанском бизнес форуме.

В своем выступлении на заседании комиссии председатель KOBİA проинформировал о деятельности KOBİA и текущем состоянии сотрудничества между Агентством и соответствующими структурами Венгрии.

На венгерско-азербайджанском бизнес форуме Орхан Мамедов поделился мнениями о возможностях сотрудничества между бизнес кругами обеих стран, подчеркнув готовность KOBİA осуществлять необходимую координацию между МСБ обеих стран.

Председатель Агентства, сообщив о поддержке и услугах KOBİA, отметил, что агентство готово делиться своим опытом с Венгрией. Было отмечено, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана имеются перспективные возможности для иностранных компаний. Среди обращений иностранных компаний, желающих построить бизнес и инвестировать в эти территории, венгерские компании также занимают одно из ключевых мест. KOBIA готова оказать поддержку инвесторам, желающим инвестировать в освобожденные от оккупации территории Азербайджана.