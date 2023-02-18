Названы сроки сдачи в эксплуатацию автодороги Губадлы-Эйвазлы

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Завершены земляные работы в рамках строительства автомобильной дороги Губадлы-Эйвазлы.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сегодня во время медиа-тура в село Агалы Зангиланского района сказал председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

Он отметил, что земляные работы завершены на 90 процентов: "Через эту дорогу мы также получаем доступ к дороге Горус-Сисиан. Эта дорога обеспечит нам второй выход в Восточный Зангезур. Дорога будет готова и введена в эксплуатацию в мае-июне этого года".