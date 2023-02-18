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Автомагистраль Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд будет готова в июле 2024 года – Салех Мамедов

Экономика Материалы 18 февраля 2023 13:34 (UTC +04:00)
Автомагистраль Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд будет готова в июле 2024 года – Салех Мамедов

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Самир Али
Самир Али
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ЗАНГИЛАН/Trend/ - Продолжается строительство магистральной автомобильной дороги Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор).

Как сообщает Trend, об этом сегодня во время медиа-тура в село Агалы Зангиланского района заявил председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

Он отметил, что земляные работы близятся к завершению.

"В настоящее время работы ведутся быстрыми темпами. Дорога будет полностью готова в июле 2024 года. Смета на строительство дороги готовилась и передавалась на рассмотрение правительства по частям. После того, как соответствующими органами были уточнены расходы, выделено финансирование, были построены эти участки. После завершения работ, будет обнародована общая стоимость проекта", - сказал Салех Мамедов.

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