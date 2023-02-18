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Состоялось внеочередное заседание Экономического совета Азербайджана

Экономика Материалы 18 февраля 2023 14:37 (UTC +04:00)
Состоялось внеочередное заседание Экономического совета Азербайджана

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БАКУ /Trend/ - 18 февраля 2023 года под руководством председателя Экономического совета Азербайджанской Республики, премьер-министра Али Асадова прошло внеочередное заседание, на котором были подробно обсуждены вопросы экономической политики и другие вопросы, вытекающие из поручений главы государства.

Об этом Trend в субботу сообщили в Кабинете министров.

На заседании были заслушаны мнения и предложения членов Совета по вопросам повестки.

По итогам заседания соответствующим структурам были даны поручения по обсужденным вопросам.

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