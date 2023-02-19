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В нынешнем году ожидается рост товарооборота между Азербайджаном и Израилем - учредитель торговой палаты

Экономика Материалы 19 февраля 2023 11:30 (UTC +04:00)
В нынешнем году ожидается рост товарооборота между Азербайджаном и Израилем - учредитель торговой палаты

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В нынешнем году ожидается рост товарооборота между Азербайджаном и Израилем.

Об этом сказал Trend учредитель Азербайджано-израильской торговой палаты Алекс Каплун.

По его словам, отношения между странами будут только улучшаться и государственные проекты будут только расти.

"Что касается товарооборота между предпринимателями, то здесь речь идет о показателе в рамках одного миллиарда долларов. Мы видим большой потенциал роста в области частного товарооборота. Мы уже видим, как израильско-азербайджанские компании работают вместе, реализовывают совместные проекты в агросекторе. Я не исключаю, что в ближайшие три года товарооборот будет идти по возрастающей", - сказал он.

Также, по словам учредителя торговой палаты между Азербайджаном и Израилем уже подписываются договора и соглашения.

Отметим, что по итогам января – ноября 2022 года товарооборот между Азербайджаном и Израилем составил семь миллиардов долларов.

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