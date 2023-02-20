Назван объем полевых работ на освобожденных землях Азербайджана (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 20 февраля 2023 года в 11:17)

БАКУ /Trend/ - В 2022 году Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана провела полевые измерения на 568 462 га.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации отмечается, что 389 109 га из общей площади - территории, освобожденные от оккупации.

"Работы в этом направлении были завершены в Зангиланском и Губадлинском районах и внесены в соответствующие кадастровые системы", - говорится в публикации.

Напомним, что ранее начальник Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана Матин Эйнуллаев на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, сообщил о завершении работ по изучению качества земель Зангиланского, Губадлинского и Кяльбаджарского районов Азербайджана.

По итогам проведенных работ стало известно, что территория Зангилана составляет 71 тысячу гектаров. Из них 2,2 тысячи гектаров пригодны для проживания, около 43,5 тысячи гектаров пригодны для ведения сельскохозяйственной деятельности, 109 гектаров - стратегические территории и 15,3 гектара приходится на долю лесного фонда.