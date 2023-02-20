Обновлен перечень документов, требуемых при импорте пищевых продуктов

БАКУ /Trend/ - В распоряжение Президента Азербайджанской Республики от 4 марта 2016 года № 1853 "О дополнительных мерах по продолжению реформ в таможенной системе" внесены изменения.

Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.

Согласно распоряжению, при импорте пищевых продуктов на таможне потребуется предъявление электронного уведомления, выписки из реестра безопасности пищевых продуктов, сертификата здоровья, документа, подтверждающего безопасность пищевых и кормовых продуктов.

Напомним, что ранее в отношении пищевых продуктов требовался сертификат безопасности пищевых продуктов, выписка из государственного реестра по регистрации безопасности пищевых продуктов их производителей.