Центробанк Азербайджана провел очередной валютный аукцион

БАКУ /Trend/ - 21 февраля Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион с участием Государственного нефтяного фонда (SOFAZ), сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА.

По данным регулятора, спрос на аукционе составил 49,3 миллиона долларов и был полностью удовлетворен.

Средневзвешенный обменный курс по итогам аукциона составил 1,7 AZN/1 USD.

Напомним, что на предыдущем валютном аукционе спрос составил 50,8 миллиона долларов.

Отметим, что к проведению валютных аукционов путем односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года. Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.