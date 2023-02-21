США и Азербайджан почти полностью обеспечат потребности Болгарии в газе в 2024 г. - Блинкен

БАКУ /Trend/ - США и Азербайджан обеспечат почти на 100 процентов потребности Болгарии в газе в 2024 году.

Как передает Trend во вторник со ссылкой на Госдеп США, об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Греции Никосом Дендиасом.

По его словам, не так давно построенный интерконнектор Греция-Болгария (IGB) позволяет Болгарии диверсифицировать поставки и отказаться от российского газа.

"В следующем году Болгария будет удовлетворять почти 100 процентов своих внутренних потребностей в газе из Азербайджана и США благодаря этому интерконнектору", - сказал Блинкен.

Отметим, что IGB начал функционировать 1 октября 2022 года. С начала текущего отопительного сезона IGB обеспечивает почти 1/3 зимнего потребления природного газа в Болгарии. IGB - это первый маршрут для диверсифицированных поставок природного газа в Болгарию, гарантирующий повышенную безопасность поставок и разнообразие источников, вносящий значительный вклад в конкуренцию на рынке природного газа, что является необходимым условием для оптимизации цен для предприятий и внутренних потребителей в стране.