Официальный курс маната к мировым валютам на 22 февраля

БАКУ /Trend/ - Курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 22 февраля остался без изменения - 1,7 маната, а евро в отношении азербайджанского маната установился на уровне 1,8116 маната, сообщает в среду Trend ссылаясь на Центробанк Азербайджана (ЦБА).
Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на среду:
|Валюты
|1 доллар США
|USD
|1,7
|1 евро
|EUR
|1,8116
|1 австралийский доллар
|AUD
|1,1620
|1 аргентинский песо
|ARS
|0,0088
|1 белорусский рубль
|BYN
|0,6735
|1 бразильский реал
|BRL
|0,3293
|1 дирхам ОАЭ
|AED
|0,4628
|1 южноафриканский ранд
|ZAR
|0,0931
|100 южнокорейских вон
|KRW
|0,1303
|1 чешская крона
|CZK
|0,0764
|100 чилийских песо
|CLP
|0,2118
|1 китайский юань
|CNY
|0,2466
|1 датская крона
|DKK
|0,2433
|1 грузинский лари
|GEL
|0,6444
|1 гонконгский доллар
|HKD
|0,2167
|1 индийская рупия
|INR
|0,0205
|1 британский фунт стерлингов
|GBP
|2,0579
|100 индонезийских рупий
|IDR
|0,0112
|100 иранских риалов
|IRR
|0,004
|1 шведская крона
|SEK
|0,1638
|1 швейцарский франк
|CHF
|1,8347
|1 израильский шекель
|ILS
|0,4667
|1 канадский доллар
|CAD
|1,2553
|1 кувейтский динар
|KWD
|5,5454
|1 казахский тенге
|KZT
|0,0038
|1 кыргызский сом
|KGS
|0,0195
|100 ливанских фунтов
|LBP
|0,0113
|1 малайзийский ринггит
|MYR
|0,3832
|1 мексиканский песо
|MXN
|0,0922
|1 молдавский лей
|MDL
|0,0908
|1 египетский фунт
|EGP
|0,0556
|1 норвежская крона
|NOK
|0,1651
|100 узбекских сомов
|UZS
|0,015
|1 польский злотый
|PLN
|0,3815
|1 российский рубль
|RUB
|0,0226
|1 сингапурский доллар
|SGD
|1,2691
|1 саудовский риал
|SAR
|0,4532
|1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|XDR
|2,2677
|1 турецкая лира
|TRY
|0,0901
|1 тайваньский доллар
|TWD
|0,0557
|1 таджикский сомони
|TJS
|0,1658
|1 новый туркменский манат
|TMT
|0,4857
|1 украинская гривна
|UAH
|0,0462
|100 японских йен
|JPY
|1,2599
|1 новозеландский доллар
|NZD
|1,0578