В Азербайджане определен круг налоговых стимулов для сферы культуры

БАКУ /Trend/ - Состоялись обсуждения в рамках утвержденной распоряжением главы государства "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 гг", для определения круга налоговых стимулов, которые могут быть предоставлены для развития в области культуры, увеличения объемов инвестиций и капитальных вложений в данную сферу.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу (ГНС) при Министерстве экономики Азербайджана, обсуждения состоялись на онлайн-встрече с основными производителями и сетями кинотеатров, работающих в сфере кинопроизводства, дубляжа и анимации в стране, организованной Главным управлением налоговой политики ГНС совместно с Министерством культуры и Федерацией творческих индустрий Азербайджана.

На встрече были заслушаны предложения о мерах, направленных на создание благоприятных условий для лиц, работающих в секторе кинематографии в нашей стране, в том числе о предоставлении стимулов для деятельности субъектов предпринимательства по производству и распространению национальных кинофильмов, отмечена важность возможных изменений в отраслевых законодательных актах и правилах, имеющих особое значение.

Отметим, что на встрече приняли участие основные производители и представители сетей кинотеатров, работающих в сфере кинопроизводства, дубляжа и анимации в нашей стране.