ЦБ Азербайджана утвердил дорожную карту по устойчивому финансированию до 2026 года (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 22 февраля 2023 года в 11:38)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) утвердил дорожную карту по устойчивому финансированию на 2023-2026 годы.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, целью дорожной карты является обеспечение устойчивости финансовых институтов к рискам, возникающим в результате изменения климата и других факторов ЭСУ (экологических, социальных и управленческих), а также реализация возможностей, связанных с переходом к устойчивой экономике.

"Дорожная карта разработана с учетом передового международного опыта и включает в себя меры по интеграции климатических изменений и критериев ЭСУ в рамки регулирования и контроля финансового сектора, включая интеграцию финансовых институтов (банковских, страховых и участников рынка капитала) в процессы принятия стратегических решений и управления рисками, формирование соответствующих рыночных стандартов в этой области и формирование экосистемы устойчивых финансовых инструментов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом реализация дорожной карты будет способствовать формированию в стране здорового, устойчивого и эффективного финансового сектора.

Ознакомиться с дорожной картой по устойчивому финансированию можно здесь.