Отношения между Азербайджаном и Великобританией выходят за рамки энергосотрудничества - госминистр

БАКУ /Trend/ - Вопросы безопасности Азербайджана и Великобритании связаны друг с другом не только в контексте энергоресурсов, поставляемых Азербайджаном, которые гарантируют энергобезопасность Европы.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал находящийся с визитом в Баку государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти на мероприятии на тему "Приоритеты внешней политики Великобритании".

По его словам, роль Азербайджана в расширении транспортных связей в регионе является очень важным аспектом для Великобритании.

Госминистр отметил, что очень высоко оценивает уровень отношений, сложившийся между Азербайджаном и Великобританией.

"Вектор, определяющий развитие отношений, до сегодняшнего дня заключался в энергетическом сотрудничестве. Однако в будущем отношения между странами будут определяться другими направлениями, включая сотрудничество в сфере возобновляемой энергии, "зеленой" экономики, а также создание новых рабочих мест в этих секторах", - сказал он.

За тридцать лет двусторонних отношений Великобритания стала крупнейшим прямым иностранным инвестором в Азербайджане. В этот период компания bp инвестировала в экономику Азербайджана 84 миллиарда долларов.

Импорт нефти Великобританией из Азербайджана в 2022 году, составивший 752,5 миллиона долларов, увеличился на 104,1 процента по сравнению с 2021 годом (368,6 миллиона долларов). Великобритания поднялась на три позиции и заняла седьмое место среди основных импортеров сырой нефти из Азербайджана.