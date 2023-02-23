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Официальный курс маната к мировым валютам на 23 февраля

Экономика Материалы 23 февраля 2023 09:27 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 23 февраля

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 23 февраля 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8057 маната соответственно, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на четверг:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8057

1 австралийский доллар

AUD

1,1612

1 аргентинский песо

ARS

0,0087

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3295

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0934

100 южнокорейских вон

KRW

0,1312

1 чешская крона

CZK

0,0763

100 чилийских песо

CLP

0,2128

1 китайский юань

CNY

0,247

1 датская крона

DKK

0,2425

1 грузинский лари

GEL

0,6444

1 гонконгский доллар

HKD

0,2167

1 индийская рупия

INR

0,0205

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0502

100 индонезийских рупий

IDR

0,0112

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1636

1 швейцарский франк

CHF

1,8289

1 израильский шекель

ILS

0,4695

1 канадский доллар

CAD

1,2571

1 кувейтский динар

KWD

5,5438

1 казахский тенге

KZT

0,0038

1 кыргызский сом

KGS

0,0195

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3834

1 мексиканский песо

MXN

0,0927

1 молдавский лей

MDL

0,0908

1 египетский фунт

EGP

0,0555

1 норвежская крона

NOK

0,1647

100 узбекских сомов

UZS

0,015

1 польский злотый

PLN

0,3803

1 российский рубль

RUB

0,0227

1 сингапурский доллар

SGD

1,2694

1 саудовский риал

SAR

0,4532

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2648

1 турецкая лира

TRY

0,09

1 тайваньский доллар

TWD

0,056

1 таджикский сомони

TJS

0,1657

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0462

100 японских йен

JPY

1,2611

1 новозеландский доллар

NZD

1,0622

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