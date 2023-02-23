Азербайджан является воротами на европейские рынки - госминистр ОАЭ

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является воротами в Восточную Европу и на многие рынки региона, заявил государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед Аль Зейуди, передает Trend со ссылкой на СМИ ОАЭ.

По словам Аль-Зейуди, экономические и торговые отношения между двумя странами продолжают развиваться, особенно в области возобновляемых и "чистых" источников энергии.

Значительный рост товарооборота происходит в свете увеличения инвестиций и общего сотрудничества, отметил министр, добавив, что ненефтяной товарооборот между Азербайджаном и ОАЭ за последние 5 лет увеличился в три раза и достиг 2,77 миллиарда долларов, что на 270 процентов больше чем в 2018 году.

"Ненефтяной товарооборот между двумя странами в 2022 году увеличился на 36 процентов в годовом исчислении до 980,2 миллиона долларов", - сказал министр.

Он добавил, что ненефтяной экспорт ОАЭ в Азербайджан состоит из нерафинированных нефтяных масел, табачных изделий, автоматических распылительных устройств, кранов и клапанов для снижения давления, пластмассовых изделий, различных химических продуктов, золота, парфюмерии, бумажных изделий, алюминия, чая и продуктов органической химии.

В то же время, ОАЭ в основном импортировал из Азербайджана золото, ювелирные изделия, растения, табачные изделия, изделия из меди и пищевые продукты.

Аль-Зейуди отметил, что основными товарами в числе реэкспортированных были мобильные телефоны, телеэкраны, автомобили и их запчасти, насосы, вентиляторы, компьютеры, детали самолетов, алюминиевые листы, минеральные масла, шины, бумага и сопутствующие товары.