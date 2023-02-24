Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 23 февраля повысилась на 0,55 доллара относительно предыдущего показателя и составила 82,95 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,56 доллара – до 81,22 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,58 доллара, составив 44,90 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 23 февраля повысилась на 0,69 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 80,94 долларов за баррель.

Официальный курс на 24 февраля составляет 1,7 AZN/1 USD.