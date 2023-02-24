Азербайджан и Узбекистан обсудили укрепление двустороннего экономического сотрудничества (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров находится с визитом в Узбекистане.

Как передает Trend, со ссылкой на его публикацию в Twitter, министр принимает участие в заседании совместной межправительственной комиссии двух стран.

"С министром инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым мы проанализировали работу Совместной Азербайджано-Узбекистанской межправительственной комиссии по укреплению экономического сотрудничества и возможности увеличения взаимных инвестиций," - написал министр.

Отметим, что товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном за 2022 год составил 181,9 миллиона долларов. Экспорт из Узбекистана в Азербайджан за прошлый год период составил 132,3 миллиона долларов, в то время как на импорт пришлось 49,5 миллиона долларов. Только в январе 2023 года торговый оборот между двумя странами превысил 11 миллионов долларов.