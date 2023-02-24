В Азербайджане опровергли информацию о применении ограничений к платформам онлайн-продаж

БАКУ /Trend/ - Тиражируемая некоторыми средствами массовой информации и обсуждаемая в социальных сетях информация о применении ограничений к платформам онлайн-продаж не соответствует действительности.

Об этом Trend сказали в пятницу в Государственной службе по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана.

Было отмечено, что Госслужбой не предусмотрено каких-либо мер регулирования, ограничивающих деятельность отечественных и зарубежных цифровых торговых платформ в стране.

Граждане свободно пользуются услугами платформ онлайн-продаж отечественного и зарубежного происхождения в рамках требований действующего законодательства.