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В Азербайджане опровергли информацию о применении ограничений к платформам онлайн-продаж

Экономика Материалы 24 февраля 2023 14:45 (UTC +04:00)
В Азербайджане опровергли информацию о применении ограничений к платформам онлайн-продаж

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Тиражируемая некоторыми средствами массовой информации и обсуждаемая в социальных сетях информация о применении ограничений к платформам онлайн-продаж не соответствует действительности.

Об этом Trend сказали в пятницу в Государственной службе по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана.

Было отмечено, что Госслужбой не предусмотрено каких-либо мер регулирования, ограничивающих деятельность отечественных и зарубежных цифровых торговых платформ в стране.

Граждане свободно пользуются услугами платформ онлайн-продаж отечественного и зарубежного происхождения в рамках требований действующего законодательства.

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