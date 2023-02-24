В Азербайджане планируется автоматизировать процесс первичной регистрации недвижимости (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 24 февраля 2023 года в 11:42)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане планируется автоматизировать процесс первичной регистрации недвижимости.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал заведующий сектором отдела по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджана Вюсал Шихалиев в ходе конференции «Платформа цифрового управления и презентация новых экономических инициатив».

"Соответствующий пакет законодательных инициатив в связи с этим согласован и приближается завершающий этап", - сказал он.

Напомним, что в 2022 году в Азербайджане было проведено 382 319 операций по регистрации прав собственности на недвижимое имущество (85 449 операций были первичными, 296 879 - повторными). Из общего числа операций 59,2 процента пришлись на долю земельных участков, 24,7 процента - жилых помещений, 12,9 процента - частных домов, два процента - нежилых помещений