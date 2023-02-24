В Азербайджане заметно сократилось время процедуры госрегистрации прав на недвижимость (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 24 февраля 2023 года в 12:55)

БАКУ /Trend/ - В результате реформ в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество в Азербайджане по принципу "единого окна" время процедуры регистрации сократилось с семи дней до одного, а количество процедур сократилось с четырех до одного.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказала председатель правления юридического лица публичного права “Государственный кадастр и реестр недвижимости” Госслужбы по вопросам собственности при Министерстве экономики Азербайджана Нигяр Алимова в ходе конференции "Платформа цифрового управления и презентация новых экономических инициатив".

"При проведении реформ основное внимание уделялось количеству процедур, расходам, способу оплаты и порядку получения документов. Основная цель состояла в том, чтобы обеспечить реализацию принципа "единого окна" за счет минимизации административно-принудительных процедур. Намеченные цели на этот раз заключались в оптимизации, применении единой платежной системы, что позволило бы сократить расходы, упростить обслуживание, уменьшить объем документов и предотвратить потерю времени. В результате значительно сократилось как количество процедур, так и затрачиваемое время", - сказала она.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Азербайджане планируется автоматизировать процесс первичной регистрации недвижимости.

Отметим, что в 2022 году в Азербайджане было проведено 382 319 операций по регистрации прав собственности на недвижимое имущество (85 449 операций были первичными, 296 879 - повторными). Из общего числа операций 59,2 процента пришлись на долю земельных участков, 24,7 процента - жилых помещений, 12,9 процента - частных домов, два процента - нежилых помещений