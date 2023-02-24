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В Азербайджане устанавливаются новые правила начисления процентов при просрочке кредита

Экономика Материалы 24 февраля 2023 15:36 (UTC +04:00)
В Азербайджане устанавливаются новые правила начисления процентов при просрочке кредита

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются новые правила начисления процентов при задержке оплаты кредита.

Как сообщает Trend, вопрос об этом нашел свое отражение в поправках к Гражданскому кодексу, которые обсуждались сегодня на заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправкам, если кодексом и договором не предусматривается отдельного правила, ограничивается сумма, которую кредитор может потребовать из-за задержки должником выплаты денежной суммы. В этом случае за просроченное время предусматривается взимание не более чем 5 процентов годовых от просроченной суммы.

После обсуждения поправки были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.

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