БАКУ /Trend/ - В рамках Узбекско-азербайджанского межрегионального форума подписан ряд документов.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, в Ташкенте, при поддержке Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и Министерства экономики Азербайджана прошел Первый узбекско-азербайджанский межрегиональный форум.

В рамках форума был подписан ряд документов: межправительственное Соглашение о создании инвестиционного фонда Узбекистан-Азербайджан, документы об установлении побратимских отношений между городами Хива и Шуша, Самарканд и Гянджа, Бухара и Лянкяран, Коканд и Шеки, дорожная карта по расширению практического сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и культурно-гуманитарной сферах между Исполнительной властью города Ташкент и Исполнительной властью города Баку на 2023-2025 годы, Меморандум о взаимопонимании между Агентством по продвижению экспорта и инвестиций - AZPROMO при Министерстве экономики Азербайджана и Агентством по регулированию алкогольного и табачного рынка и развитию виноделия Узбекистана, Меморандум о сотрудничестве между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Азербайджана и Агентством по развитию предпринимательства при Министерстве экономического развития и сокращения бедности Узбекистана, Меморандум о взаимопонимании и соглашение о сотрудничестве между ЗАО “AzerGold” и Министерством горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана, Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии между компаниями "Mega Invest Industrial" и "NABUCCO A&C", соглашение о сотрудничестве между компаниями "Cahan Sənaye Kompleksi" и "Azimut Plus".

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своем выступлении отметил, что в прошлом году в сфере торговли, являющейся одним из основных направлений экономического сотрудничества, наблюдался рост более чем на 63 процентов.

Министр отметил, что между странами имеется широкий потенциал для эффективного партнерства в сферах инвестиций, металлургии, производства автомобилей, сельскохозяйственной и бытовой техники, организации совместной деятельности в промышленных зонах Азербайджана и по другим направлениям.

Создаваемый Азербайджано-Узбекский инвестиционный фонд будет играть значимую роль в экономическом сотрудничестве, реализации новых инвестиционных проектов, создании рабочих мест.

Кроме того, было отмечено, что по инициативе Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Физулинском районе продолжается строительство школы на 960 учеников, что является еще одним ярким проявлением тесных связей между народами наших стран.

Министр экономики подчеркнул, что существуют широкие перспективы для развития отношений между регионами двух стран и Первый узбекско-азербайджанский межрегиональный форум является важной платформой для реализации совместных инициатив.

В свою очередь, выступивший на форуме министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов подчеркнул, что расширение деловых связей, налаживание отношений между регионами Узбекистана и Азербайджана послужат дальнейшему укреплению взаимовыгодного партнерства.

Кроме того, в рамках форума также прошло третье заседание Узбекско-Азербайджанского Делового совета. В ходе мероприятия была обсуждена работа, проведенная в соответствии с определенными на предыдущем заседании задачами, а также шагов, направленных на расширение отношений между бизнес-субъектами двух стран.

Отметим, что товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном за 2022 год составил 181,9 миллиона долларов. Экспорт из Узбекистана в Азербайджан за прошлый год составил 132,3 миллиона долларов, в то время как на импорт пришлось 49,5 миллиона долларов. Только в январе 2023 года торговый оборот между двумя странами превысил 11 миллионов долларов.