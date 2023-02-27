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Официальный курс маната к мировым валютам на 27 февраля

Экономика Материалы 27 февраля 2023 09:24 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 27 февраля

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - 27 февраля 2023 года курс доллара США в отношении азербайджанского маната остался неизменным, а курс евро устанавливается на уровне 1,7934 маната, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,7934

1 австралийский доллар

AUD

1,1410

1 аргентинский песо

ARS

0,0087

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3269

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0922

100 южнокорейских вон

KRW

0,1289

1 чешская крона

CZK

0,0758

100 чилийских песо

CLP

0,2059

1 китайский юань

CNY

0,2439

1 датская крона

DKK

0,2409

1 грузинский лари

GEL

0,647

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0205

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0314

100 индонезийских рупий

IDR

0,0111

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1619

1 швейцарский франк

CHF

1,8062

1 израильский шекель

ILS

0,4641

1 канадский доллар

CAD

1,2487

1 кувейтский динар

KWD

5,5338

1 казахский тенге

KZT

0,0038

1 кыргызский сом

KGS

0,0195

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3799

1 мексиканский песо

MXN

0,0924

1 молдавский лей

MDL

0,0906

1 египетский фунт

EGP

0,0555

1 норвежская крона

NOK

0,1635

100 узбекских сомов

UZS

0,015

1 польский злотый

PLN

0,3799

1 российский рубль

RUB

0,0224

1 сингапурский доллар

SGD

1,259

1 саудовский риал

SAR

0,4531

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2572

1 турецкая лира

TRY

0,0901

1 тайваньский доллар

TWD

0,0556

1 таджикский сомони

TJS

0,1657

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0461

100 японских йен

JPY

1,247

1 новозеландский доллар

NZD

1,0446

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