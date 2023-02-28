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Официальный курс маната к мировым валютам на 28 февраля

Экономика Материалы 28 февраля 2023 09:32 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 28 февраля

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 28 февраля 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,7999 маната соответственно, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на вторник:

Валюты
1 доллар США USD 1,7
1 евро EUR 1,7999
1 австралийский доллар AUD 1,1437
1 аргентинский песо ARS 0,0086
1 белорусский рубль BYN 0,6735
1 бразильский реал BRL 0,3268
1 дирхам ОАЭ AED 0,4628
1 южноафриканский ранд ZAR 0,0922
100 южнокорейских вон KRW 0,1285
1 чешская крона CZK 0,0761
100 чилийских песо CLP 0,2042
1 китайский юань CNY 0,245
1 датская крона DKK 0,2418
1 грузинский лари GEL 0,6481
1 гонконгский доллар HKD 0,2166
1 индийская рупия INR 0,0206
1 британский фунт стерлингов GBP 2,0478
100 индонезийских рупий IDR 0,0112
100 иранских риалов IRR 0,004
1 шведская крона SEK 0,1633
1 швейцарский франк CHF 1,815
1 израильский шекель ILS 0,4644
1 канадский доллар CAD 1,2514
1 кувейтский динар KWD 5,5361
1 казахский тенге KZT 0,0038
1 кыргызский сом KGS 0,0195
100 ливанских фунтов LBP 0,0113
1 малайзийский ринггит MYR 0,3791
1 мексиканский песо MXN 0,0925
1 молдавский лей MDL 0,0902
1 египетский фунт EGP 0,0555
1 норвежская крона NOK 0,1641
100 узбекских сомов UZS 0,015
1 польский злотый PLN 0,3817
1 российский рубль RUB 0,0228
1 сингапурский доллар SGD 1,2603
1 саудовский риал SAR 0,453
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) XDR 2,2547
1 турецкая лира TRY 0,09
1 тайваньский доллар TWD 0,0556
1 таджикский сомони TJS 0,1653
1 новый туркменский манат TMT 0,4857
1 украинская гривна UAH 0,0462
100 японских йен JPY 1,2474
1 новозеландский доллар NZD 1,0462

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