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Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Украины в области связи и транспорта (ФОТО)

Экономика Материалы 28 февраля 2023 10:36 (UTC +04:00)
Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Украины в области связи и транспорта (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов встретился с находящимися с визитом в Азербайджане депутатами Верховной Рады Украины, сопредседателем украинско-азербайджанской Группы дружбы Владимиром Крейденко, членами группы Антоном Швачко и Николаем Галушко.

Как сообщили во вторник Trend в Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, на встрече было обсуждено текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в сфере транспортной инфраструктуры, грузоперевозок по Среднему коридору, электронного правительства и инноваций.

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Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Украины в области связи и транспорта (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Украины в области связи и транспорта (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Украины в области связи и транспорта (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Украины в области связи и транспорта (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Украины в области связи и транспорта (ФОТО)
Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Украины в области связи и транспорта (ФОТО)
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