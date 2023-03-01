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Официальный курс маната к мировым валютам на 1 марта

Экономика Материалы 1 марта 2023 09:18 (UTC +04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 1 марта

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на первое марта остался без изменения - 1,7 маната, а евро в отношении азербайджанского маната установился на уровне 1,8007 маната, сообщает в среду Trend ссылаясь на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на среду:

Валюты

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8007

1 австралийский доллар

AUD

1,1481

1 аргентинский песо

ARS

0,0086

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3246

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0929

100 южнокорейских вон

KRW

0,1292

1 чешская крона

CZK

0,0767

100 чилийских песо

CLP

0,2055

1 китайский юань

CNY

0,2459

1 датская крона

DKK

0,242

1 грузинский лари

GEL

0,6501

1 гонконгский доллар

HKD

0,2166

1 индийская рупия

INR

0,0206

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0471

100 индонезийских рупий

IDR

0,0111

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,1629

1 швейцарский франк

CHF

1,8075

1 израильский шекель

ILS

0,4653

1 канадский доллар

CAD

1,2482

1 кувейтский динар

KWD

5,5372

1 казахский тенге

KZT

0,0038

1 кыргызский сом

KGS

0,0195

100 ливанских фунтов

LBP

0,0113

1 малайзийский ринггит

MYR

0,379

1 мексиканский песо

MXN

0,093

1 молдавский лей

MDL

0,0901

1 египетский фунт

EGP

0,0555

1 норвежская крона

NOK

0,1645

100 узбекских сомов

UZS

0,015

1 польский злотый

PLN

0,3829

1 российский рубль

RUB

0,0227

1 сингапурский доллар

SGD

1,2625

1 саудовский риал

SAR

0,453

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2589

1 турецкая лира

TRY

0,09

1 тайваньский доллар

TWD

0,0555

1 таджикский сомони

TJS

0,1611

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,046

100 японских йен

JPY

1,2467

1 новозеландский доллар

NZD

1,0563

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