Азербайджан обеспечил Европе безопасность энергоснабжения - конгрессмен США

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является надежным партнером США и других союзников.

Как передает Trend, об этом сказал сопредседатель рабочей группы по Азербайджану в Конгрессе США, демократ от штата Теннесси Стив Коэн в своей памятной записке в связи с Ходжалинским геноцидом.

По его словам, строительство Южного газового коридора, инициатором которого был Азербайджан, обеспечило ЕС безопасность энергоснабжения.

"Это сотрудничество включает в себя строительство Южного газового коридора от Каспийского моря до Италии, тем самым предоставляя Европе альтернативу российским источникам энергии", - сказал он.

Конгрессмен добавил, что Азербайджан также обеспечивает 40 процентов потребностей Израиля в нефти.

Более того, он отметил, что в Азербайджане также процветает еврейская община и отношения с Израилем развиваются все глубже.

"Я надеюсь, что Армения и Азербайджан смогут объединиться и обрести мир. Долгосрочный мир, безопасность и региональное сотрудничество принесли бы огромную пользу региону и всему миру", - сказал он.