Уровень занятости среди выпускников ряда групп специальностей составляет 70% - министр

БАКУ /Trend/ - Исследование, проведенное Министерством экономики, показывает высокий спрос на рынке труда на кадры, специализирующиеся в технико-технологической, экономической и управленческой областях.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"По данным последнего квартала 2022 года, уровень занятости среди выпускников 2014-2020 годов этих групп специальностей составляет 70 процентов», - говорится в публикации.

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, на первое января 2023 года численность наемных работников в Азербайджане выросла на 24,8 тысячи человек, (1,5 процента) по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

По данным ведомства, общая численность наемных работников на первое января 2023 года составила 1,733 миллиона человек, в том числе в государственном секторе экономики – 903,3 тысячи, в частном – 830,6 тысячи человек. Из общего числа занятых граждан 19,3 процента работают в сфере образования, 18,7 процента - в сфере торговли и ремонта транспортных средств, 12,9 процента - в промышленности, 8,2 процента - в сфере здравоохранения и социальных услуг, 7,1 процента - в сфере строительства.