Существенно выросли налоговые поступления в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - По линии Государственной налоговой службы Нахчыванской Автономной Республики в январе - феврале 2023 года в бюджет поступило 22,4 миллиона манатов.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана, это на 23,9 процента больше показателя аналогичного периода 2022 года и на 16,7 превышает прогнозный показатель.

Отметим, что только в феврале 2023 года налоговые поступления увеличились на 57 процента, или на 4,5 миллиона манатов в годовом исчислении.

Напомним, что в 2022 году налоговые поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 15,541 миллиарда манатов. Налоговые поступления в госбюджет выросли на 82,2 процента по сравнению с 2021 годом.

В отчетный период поступления в ненефтегазовый сектор выросли на 27,9 процента - до 8,134 миллиарда манатов.