Польша и Латвия окажут содействие укреплению дорожной безопасности Азербайджана - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджан совместно с Польшей и Латвией будет укреплять дорожную безопасность.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в пятницу министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе конференции на тему «Укрепление безопасности дорожного движения в Азербайджане».

По его словам, в этих целях будет реализован твининг-проект «Укрепление безопасности дорожного движения в Азербайджане».

«Этот проект позволит а течение последующих двух лет сформировать и внести изменения в правовую базу дорожной безопасности, а также реализовать ряд других проектов», - добавил он.

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