Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Польша будет содействовать созданию новой системы дорожной безопасности в Азербайджане - замминистра

Экономика Материалы 3 марта 2023 10:07 (UTC +04:00)
Польша будет содействовать созданию новой системы дорожной безопасности в Азербайджане - замминистра

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Польша уверена, что в Азербайджане будет создана новая безопасная система дорожного движения.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в пятницу заместитель министра инфраструктуры Республики Польша Анджей Биттель в ходе конференции на тему «Укрепление безопасности дорожного движения в Азербайджане».

По его словам, экспертная группа из Польши и Литвы поделится своим опытом с азербайджанскими коллегами.

«Я уверен, что наше эффективное сотрудничество с Азербайджаном, которое налажено на протяжении 30 лет позволит нам реализовать этот проект в ближайшее время», - добавил он.

Новость обновляется

Лента

Лента новостей

Читать все новости