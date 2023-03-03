В прошлом году Центробанк Азербайджана зарегистрировал 33 проспекта эмиссии (дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 3 марта в 11:49)

БАКУ /Trend/ - В 2022 году Центральный банк Азербайджана (ЦБА) зарегистрировал 33 проспекта эмиссии.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказала директор отдела политики и контроля деятельности на рынке капитала ЦБА Умейра Ибрагимова в ходе медиа-брифинга, посвященного успешному завершению подписки на облигации ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

"Это рекордный показатель по сравнению с предыдущими годами, достигнутый в результате совместных усилий не только ЦБА, но и всех участников рынка", - отметила она.

Напомним, что успешно завершилась подписка на облигации, выпущенные в обращение ЗАО ”Азербайджанское каспийское морское пароходство".

Номинальная стоимость каждой из процентных необеспеченных бездокументарных именных облигаций составляет 1 000 долларов, а общий объем эмиссии - 100 миллионов долларов.

Отметим, что доходы от облигаций будут направлены на расширение внекаспийской деятельности ASCO, а также на приобретение более крупных судов нового типа для грузоперевозок в международных бассейнах.