Компания из ОАЭ открыла представительство в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана зарегистрировала ООО "South Oil Trading FZE".

Об этом сообщает Trend в пятницу со ссылкой на ведомство.

Уставный капитал компании составляет 100 тысяч манатов. Официальным представителем является Вейсал Ибрагимов.

Юридический адрес компании: город Баку, Ясамальский район, Внешняя кольцевая дорога, д.20.

Отметим, что South Oil Trading FZE (ОАЭ) - компания по торговле химикатами, нефтью и стальной продукцией, работающая по всему миру. Имеет офисы в Европе, Азии, на Ближнем Востоке, в Африке.

Компания предлагает широкий ассортимент товаров, включая растворители, пластификаторы, базовые масла, волокна, промежуточные продукты, стальные заготовки, уголь.