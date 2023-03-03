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В Праге состоялось 5-е заседание чешско-азербайджанской совместной комиссии

Экономика Материалы 3 марта 2023 19:58 (UTC +04:00)
В Праге состоялось 5-е заседание чешско-азербайджанской совместной комиссии

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БАКУ /Trend/ - 2-3 марта в Праге состоялось 5-е заседание чешско-азербайджанской совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на посольство Чехии в Азербайджане, чешскую делегацию возглавил заместитель министра промышленности и торговли Петр Треснак, азербайджанскую - заместитель министра экономики Сахиб Мамедов.

Основное внимание на заседании в этом году было уделено бизнес- и инвестиционному сотрудничеству, экологическим технологиям и энергетике.

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